Volkswagen - La Golf R 8 verrà presentata il 4 novembre

(Di giovedì 15 ottobre 2020) L'autunno 2020 è ufficialmente la stagione dellesportive: dopo la GTI Clubsport,solo due giorni fa, tocca ora alla R di nuova generazione mostrarsi al pubblico. La data di debutto è stata fissata nel 4prossimo, e ad annunciarla è il primo teaser ufficiale della vettura, diffuso dalla Wolkswagen attraverso il suo canale Instagram.Oltre i 300 CV. Le immagini non rivelano molto salvo tradire, per questa versione, uno sguardo più minaccioso, riconoscibile da una firma luminosa che attraversa tutto il frontale, interrotta al centro dalla presenza del logo: qualcosa di più si è intravisto nelle foto spia che abbiamo pubblicato tempo fa. Equipaggiata con un 2.0 litri turbobenzina destinato a superare gli attuali 300 cavalli di potenza, la ...

solomotori : Volkswagen Golf GTI Clubsport 300 Cv, assetto grande novità - infoiteconomia : Nuova Volkswagen Golf R: la sportiva sarà presentata il 4 novembre - Autoprove : ?? La #Volkswagen Golf 8 R sarà cattivissima - HDmotori : RT @HDmotori: Volkswagen Golf GTI Clubsport: 300 CV per la Golf più sportiva - HDmotori : Nuova Volkswagen Golf R: la sportiva sarà presentata il 4 novembre -

Ultime Notizie dalla rete : Volkswagen Golf

Il video teaser non mostra grandi dettagli se non per i fari, ma ormai il debutto è imminente Da poco abbiamo visto arrivare la Volkswagen Golf GTI Clubsport da 300 CV, ma a breve arriverà in gamma ...(ANSA) - ROMA, 15 OTT - Volkswagen aggiunge un'altra 'punta' alla agguerrita squadra della Golf ottava generazione. Dopo le recenti GTI, GTE e GTD arriva ora ...