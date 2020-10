Violenza domestica, vi racconto la storia di M. e di come la giustizia non tuteli davvero le donne (Di giovedì 15 ottobre 2020) Per il tribunale, non esisto, non sono mai stata vista, né sentita. Sono state le donne del Centro antiViolenza a darmi la forza di andare avanti, senza di loro non ce l’avrei mai fatta. Eppure ogni donna dovrebbe avere il diritto di essere tutelata nel momento in cui rivela di aver subito Violenza e chiede aiuto. C’è un sentimento di profonda amarezza nelle parole di M. che paga sulla sua pelle già provata dalla Violenza del marito, i ritardi di una giustizia che troppo spesso si rivela inadeguata e incapace di applicare pienamente le leggi che puniscono chi commette Violenza in famiglia. M. come tante donne viveva l’incubo di violenze quotidiane tra le mura di casa. Voleva proteggere se stessa e le tre bambine ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 15 ottobre 2020) Per il tribunale, non esisto, non sono mai stata vista, né sentita. Sono state ledel Centro antia darmi la forza di andare avanti, senza di loro non ce l’avrei mai fatta. Eppure ogni donna dovrebbe avere il diritto di essere tutelata nel momento in cui rivela di aver subitoe chiede aiuto. C’è un sentimento di profonda amarezza nelle parole di M. che paga sulla sua pelle già provata dalladel marito, i ritardi di unache troppo spesso si rivela inadeguata e incapace di applicare pienamente le leggi che puniscono chi commettein famiglia. M.tanteviveva l’incubo di violenze quotidiane tra le mura di casa. Voleva proteggere se stessa e le tre bambine ...

ziggystarvdust : RT @edismyreligion: ma come ti viene di fare un video in cui il tuo ragazzo ti mena per un twerk e tu poi lo abbracci e sorridi pure ma 1)… - CfltChiara : RT @impacciatina: Nessuna polemica verso chi denuncia le feste dei vicini. Solo una riflessione: sarebbe giusto iniziare a denunciare anch… - _NonLoS : RT @Ipocontro: Le uniche delazioni che sono permesse, e dovrebbero essere un dovere sacrosanto, riguardano la violenza domestica. (qualcuno… - Milord__ : RT @edismyreligion: ma come ti viene di fare un video in cui il tuo ragazzo ti mena per un twerk e tu poi lo abbracci e sorridi pure ma 1)… - isthisbicuIture : poi se ironizzate o usate sarcasticamente le giustificazioni che hanno fornito le donne vittime di violenza domesti… -