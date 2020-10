Viola | “I calciatori si sentono tutelati dai tamponi | ma sbagliano Rispetto delle regole anche in ritiro”

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 15 ottobre 2020) Nel mondo del calcio aumentano i contagi: in Serie A se ne contano, finora, 31. La Gazzetta dello Sport intervista, sulla situazione, Antonella, immunologa, professoressa di Patologia Generale presso il Dipartimento di Scienze Biomediche dell’Università di Padova. Laparla innanzitutto dei comportamenti dei. Ronaldo si è fatto un selfie mentre era a cena con la Nazionale senza distanziamento né mascherine, ad esempio. Dopo qualche ora è risultato positivo al tampone. «Sono esattamente questi i comportamenti che vanno evitati. Andando in giro per le città non possiamo non notare ancora assembramenti davanti ai locali e gente che chiacchiera a una spanna di distanza. Così il virus non fa che diffondersi e se la tendenza non cambierà, se non verranno ...