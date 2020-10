VIDEO | Coronavirus | i lavoratori dello spettacolo | “Per noi superato il punto di non ritorno”

Leggi su dire

(Di giovedì 15 ottobre 2020) ROMA – Quei 500 bauli neri, ben distanziati, con altrettanti addetti ai lavori che hanno alternato momenti di silenzio ad applausi, al rumore delle mani che battevano sui loro flight case, hanno colpito nel segno. La manifestazione della scorsa settimana, sabato a Milano, doveva tenere alta l’attenzione sullo stato attuale del mondo dello spettacolo, della musica dal vivo, e non solo: come conferma Maurizio Cappellini all’agenzia Dire, “qualcosa si sta muovendo”. Cappellini è membro del direttivo del movimento ‘Bauli in Piazza’, sorto spontaneamente in questo periodo così complicato per i lavoratori del settore. Con l’ultimo Dpcm le cose non sono cambiate per il mondo dello spettacolo dal vivo: restano 1.000 le presenze al massimo per gli spettacoli all’aperto, 200 per quelli al chiuso. “Non ci sono novità per il nostro ambiente, è come se nulla fosse successo- dice amareggiato- Non ci aspettavamo che il Dpcm potesse portare modifiche. La partita comincia ora, dopo il movimento di sabato. Qualcosa si muove, qualcuno ci vuole conoscere, capire, siamo disponibili, di tempo ne abbiamo parecchio per spiegare le nostre vedute. La manifestazione di Milano ha avuto un ottimo impatto, oltre le più rosee aspettative. Mi fa ben sperare”.1300 LAVORATORI IN PIAZZA PER MANIFESTARE