Viabilità Roma Regione Lazio del 15-10-2020 ore 19 | 45

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 15 ottobre 2020) VIABILITÀ DEL 15 OTTOBREORE 19:35 FLAVIA DONDOLINI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON IL TRAFFICO NELLA CAPITALE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNASI RALLENTA TRA LA TIBURTINA E LA CASILINA IN ESTERNA SI SEGNALA QUALCHE RALLENTAMENTO TRA LA PRENESTINA E IL NODO CON LA A24TERAMO E PROPRIO SUL TRATTO URBANO DELLA STESSA A24 SI PROCEDE A ROLENTO IN DIREZIONE GRA A PARTIRE DA VIA TOGLIATTI CODE ANCHE IN DIREZIONE DEL CENTRO DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST CODE SULLA VIA FLAMINIA TRA VIA DEI DUE PONTI E IL RACCORDO ANULARE, IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO SULLA CASSIA SI PROCEDE A RILENTO NEI DUE SENSI DI MARCIA TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE PER IL TRASPORTO FERROVIARIO TRAFFICO TORNATO REGOLARE SULLA LINEA ...