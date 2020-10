Viabilità Roma Regione Lazio del 15-10-2020 ore 17 | 45

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 15 ottobre 2020) VIABILITÀ DEL 15 OTTOBREORE 17:35 FLAVIA DONDOLINI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON IL TRAFFICO NELLA CAPITALE, UN INCIDENTE PROVOCA CODE SULLA TANGENZIALE EST TRA LA SALARIA E TOR DI QUINTO IN DIREZIONE STADIO OLIMPICO SEMPRE PER INCIDENTE SI STA INCOLONNATI SULLA VIA FLAMINIA ALTEZZA VIA DEI DUE PONTI, NEI DUE SENSI DI MARCIA CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE RIMOSSO L’INCIDENTE IN CARREGGIATA IN INTERNA, PERMANGONO TUTTAVIA CODE TRA CASSIA VEIENTANA E CASTEL GIUBILEO IN ESTERNA PER TRAFFICO CODE A TRATTI TRA L’USCITA LAURENTINA E LO SVINCOLO PER LA DIRAMAZIONESUD TRAFFICO INTENSO ANCHE SULLA CASSIA NEI DUE SENSI DI MARCIA TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE RICORDIAMO CHE, A CAUSA DI UNA FRANA, RESTA CHIUSA ...