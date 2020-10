Verso Inter-Milan, domani alle 14 la conferenza stampa di Antonio Conte (Di giovedì 15 ottobre 2020) domani Antonio Conte in conferenza stampa alla vigilia di Inter-Milan Dopo la sosta per le Nazionali, l’Inter è pronta a concentrarsi nuovamente sul campionato. In vista della partita in programma sabato allo stadio ‘Giuseppe Meazza’ nel derby contro il Milan, con calcio di inizio alle 18:00, Antonio Conte incontrerà i giornalisti in video-call per la consueta conferenza stampa della vigilia domani venerdì 16 ottobre alle ore 14:00. “alle ore 14.00 di venerdì 16 ottobre, presso il Centro Sportivo Suning, si terrà la ... Leggi su intermagazine (Di giovedì 15 ottobre 2020)inalla vigilia diDopo la sosta per le Nazionali, l’è pronta a concentrarsi nuovamente sul campionato. In vista della partita in programma sabato allo stadio ‘Giuseppe Meazza’ nel derby contro il, con calcio di inizio18:00,incontrerà i giornalisti in video-call per la consuetadella vigiliavenerdì 16 ottobreore 14:00. “ore 14.00 di venerdì 16 ottobre, presso il Centro Sportivo Suning, si terrà la ...

