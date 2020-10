Verona, bambino di tre mesi abbandonato nel quartiere Golosine (Di giovedì 15 ottobre 2020) Un bambino di tre mesi è stato trovato a Verona. Il piccolo era stato abbandonato qualche ora prima. Verona – Un bambino di tre mesi è stato trovato a Verona. A lanciare l’allarme è stato un uomo che, mentre andava al lavoro, ha sentito piangere nei pressi di una cancellata di una casa. Il cittadino ha subito chiamato la polizia, giunta sul posto per verificare quanto successo. I due agenti hanno allertato i soccorritori. Il piccolo ora è ricoverato in ospedale, ma non è in pericolo di vita. E’ stata aperta un’indagine per cercare di ricostruire meglio la dinamica della vicenda. bambino ritrovato a Verona Il piccolo di soli tre mesi ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 15 ottobre 2020) Undi treè stato trovato a. Il piccolo era statoqualche ora prima.– Undi treè stato trovato a. A lanciare l’allarme è stato un uomo che, mentre andava al lavoro, ha sentito piangere nei pressi di una cancellata di una casa. Il cittadino ha subito chiamato la polizia, giunta sul posto per verificare quanto successo. I due agenti hanno allertato i soccorritori. Il piccolo ora è ricoverato in ospedale, ma non è in pericolo di vita. E’ stata aperta un’indagine per cercare di ricostruire meglio la dinamica della vicenda.ritrovato aIl piccolo di soli tre...

