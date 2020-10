Vera 10 su Giallo dal 15 ottobre, anticipazioni e programmazione dei nuovi episodi in prima tv (Di giovedì 15 ottobre 2020) Da giovedì 15 ottobre parte Vera 10 su Giallo, col primo dei quattro episodi inediti della stagione. Il canale 38 del digitale terrestre trasmetterà un episodio a settimana, ogni giovedì in prima serata a partire dalle 21.10, seguito dalle repliche della sesta stagione de I Misteri di Brokenwood, altro pilastro della programmazione della rete. Vera 10 è l’ultima stagione in ordine di tempo per il crime drama inglese di ITV: la popolarissima serie investigativa, che ha debuttata nel 2011 nel Regno Unito, è giunta a quota 10 stagioni in patria lo scorso gennaio. Ora gli episodi arrivano in prima visione italiana su Giallo, canale che la trasmette dal Basata ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 15 ottobre 2020) Da giovedì 15parte10 su, col primo dei quattroinediti della stagione. Il canale 38 del digitale terrestre trasmetterà uno a settimana, ogni giovedì inserata a partire dalle 21.10, seguito dalle repliche della sesta stagione de I Misteri di Brokenwood, altro pilastro delladella rete.10 è l’ultima stagione in ordine di tempo per il crime drama inglese di ITV: la popolarissima serie investigativa, che ha debuttata nel 2011 nel Regno Unito, è giunta a quota 10 stagioni in patria lo scorso gennaio. Ora gliarrivano invisione italiana su, canale che la trasmette dal Basata ...

zazoomblog : Vera anticipazioni puntata in onda stasera giovedì 15 ottobre su Giallo - #anticipazioni #puntata #stasera - Luca_Milello : RT @paoloroversi: Dopo anni trascorsi da fuggitivo, Radeschi viene richiamato a Milano per seguire un complicato caso. Una vera e propria p… - paoloroversi : Dopo anni trascorsi da fuggitivo, Radeschi viene richiamato a Milano per seguire un complicato caso. Una vera e pro… - paoloigna1 : RT @NicolodiDaria: @GIALLO_GIALLO Penso che Ira Levin - Polanski Rosemary's Baby e Suspiria Nicolodi - Argento Suspiria ispirato da una v… - Soul00299731 : @NymphoKyka Qua è dura la scelta....ma il giallo del piede destro è da favola, anche perché al piede destro c'è la… -

Ultime Notizie dalla rete : Vera Giallo Vera, anticipazioni puntata in onda stasera giovedì 15 ottobre su Giallo Dituttounpop Stilista trovata impiccata, svolta nel giallo "Non fu suicidio: strangolata dal fidanzato"

Venturi, invece, è difeso dal legale Andrea Belotti. In questi quattro anni ha vissuto una vera e propria parabola giudiziaria: è stato a lungo semplice persona informata sui fatti, col fascicolo in ...

Stilista trovata impiccata, svolta nel giallo. "No suicidio: strangolata dal fidanzato"

Venturi, invece, è difeso dal legale Andrea Belotti. In questi quattro anni ha vissuto una vera e propria parabola giudiziaria: è stato a lungo semplice persona informata sui fatti, col fascicolo in ...

Venturi, invece, è difeso dal legale Andrea Belotti. In questi quattro anni ha vissuto una vera e propria parabola giudiziaria: è stato a lungo semplice persona informata sui fatti, col fascicolo in ...Venturi, invece, è difeso dal legale Andrea Belotti. In questi quattro anni ha vissuto una vera e propria parabola giudiziaria: è stato a lungo semplice persona informata sui fatti, col fascicolo in ...