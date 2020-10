Veneto, gioco di prestigio di Zaia per l’onore delle armi a Salvini: il governatore e 4 ‘suoi’ consiglieri passano nel gruppo della Lega (Di giovedì 15 ottobre 2020) Illusione ottica in consiglio regionale del Veneto, nel confronto a distanza tra Luca Zaia e il segretario della Lega, Matteo Salvini. La Lista Zaia Presidente in Veneto ha portato a casa 23 seggi su 49. In un primo tempo erano 24, ma poi la Corte d’Appello ha attribuito un seggio ai Cinquestelle che non avevano superato la fatidica soglia del 3 per cento con la lista, ma con il proprio candidato governatore. Ma ecco nel momento della seduta di insediamento una sorpresa, un gioco di illusionismo politico. Quattro consiglieri Zaiani e lo stesso Zaia passano al gruppo della Lega. Era troppo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 15 ottobre 2020) Illusione ottica in consiglio regionale del, nel confronto a distanza tra Lucae il segretario, Matteo. La ListaPresidente inha portato a casa 23 seggi su 49. In un primo tempo erano 24, ma poi la Corte d’Appello ha attribuito un seggio ai Cinquestelle che non avevano superato la fatidica soglia del 3 per cento con la lista, ma con il proprio candidato. Ma ecco nel momentoseduta di insediamento una sorpresa, undi illusionismo politico. Quattroni e lo stessoal. Era troppo ...

