Vendevano Sassicaia contraffatto a cinesi e russi: "Tanto di vino non capiscono niente". Ecco come producevano le bottiglie identiche alle originali (Di giovedì 15 ottobre 2020) Una contraffazione, organizzata a livello internazionale, del vino toscano 'Doc Bolgheri Sassicaia' è stata scoperta dalla guardia di finanza di Firenze. L'inchiesta, coordinata dalla procura del capoluogo toscano, ha portato all'esecuzione di due ordinanze agli arresti domiciliari mentre sono 11 gli indagati a vario titolo per contraffazione internazionale del marchio e dell'indicazione geografica e ricettazione. Il giro d'affari, si spiega dalle fiamme gialle, sarebbe stato stimato in circa 400mila euro al mese. Secondo quanto emerso il vino che veniva imbottigliato come falso Sassicaia era acquistato in Sicilia. Le bottiglie provenivano dalla Turchia mentre etichette, tappi, carta velina e casse erano ...

