Vaticano, altri guai per la dama del cardinale Becciu. La faccendiera Marogna è accusata di peculato e appropriazione indebita. Resterà in carcere in attesa dell'estradizione (Di giovedì 15 ottobre 2020) Passano le settimane ma non accenna a placarsi lo scandalo sui fondi per i poveri sperperati dal cardinal Angelo Becciu. Anzi questo terremoto giudiziario che sta creando imbarazzi presso la Santa Sede, come succede in un romanzo a puntate, si arricchisce quotidianamente di nuovi particolari tanto che da ieri a Cecilia Marogna, ossia la cosiddetta dama Becciu finita in manette martedì, viene contestato anche il peculato per distrazione di beni in aggiunta all'appropriazione indebita. Ma le sorprese non sono finite qui. Dalla lettura della richiesta formulata dall'autorità dello Stato della Città Vaticano e inviata all'Interpol al fine di ottenere l'estradizione dell'indagata, spunta anche un dettaglio ...

La misura cautelare, firmata dall'autorità giudiziaria della Città del Vaticano, era stata eseguita ... per l'acquisto di borsette, cosmetici e altri beni di lusso.

Il Papa nomina Semeraro prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi

Gli altri porporati restano: Pietro Parolin ... presidente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano. L’ultimo incontro del Consiglio si è svolto martedì scorso in modalità online. È ...

