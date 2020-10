Valentino Rossi positivo al Covid

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 15 ottobre 2020)è risultatoal. Il campione di MotoGp ha contratto il coronavirus. La notizia è arrivata nel tardo pomeriggio di oggi: lo ha annunciato lui stesso su Instagram. Il team Yamaha ha annunciato che il pilota non parteciperà alla gara di Aragon di domenica pma."Purtroppo questa mattina mi sono svegliato e non mi sentivo bene - ha scritto in un post sul social - Mi sentivo particolarmente debole e avevo una leggera febbre, quindi ho chiamato subito il medico che mi ha fatto due test".