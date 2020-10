Valentino Rossi positivo al coronavirus | ' Questa mattina non mi sentivo bene | ho febbre e debolezza'

(Di giovedì 15 ottobre 2020) è risultatoal dopo un test effettuato oggi. Lo rende noto il team Yamaha, annunciando che il pilota non parteciperà alla gara di Aragon di domenica pma. ' Sono triste e arrabbiato ...

SkySportMotoGP : ULTIM'ORA #MotoGP GP ARAGON, VALENTINO ROSSI POSITIVO AL COVID-19 #SkyMotori #SkyMotoGP #AragonGP - MediasetTgcom24 : Coronavirus Anche Valentino Rossi positivo - FBiasin : +++ Valentino #Rossi positivo +++ Il virus colpisce pure le leggende. - delilahvipic : RT @SkySportMotoGP: ?? VALENTINO ROSSI POSITIVO AL COVID-19 ?? Gli ultimi aggiornamenti da Aragón con @antonioboselli ?? Tutti i dettagli su h… - motorlat : MotoGP | Valentino Rossi, positivo en coronavirus -

Ultime Notizie dalla rete : Valentino Rossi

Valentino Rossi è l'ennesima "vittima" del coronavirus. Il fuoriclasse di Tavullia ha informato i suoi fan sui social di essere risultato positivo al covid-19: "Purtroppo questa mattina mi sono ...Il Coronavirus non guarda in faccia nessuno, ed ovviamente non crea disagi solamente al mondo del calcio: la MotoGP è scossa dalla notizia dei minuti scorsi con la quale è stata resa nota da ansa.it ...