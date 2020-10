Leggi su vanityfair

(Di giovedì 15 ottobre 2020) Valentino Rossi positivo al coronavirus. Il campione di MotoGP ha rivelato il contagio oggi con un post su Instagram: «Avevo qualche linea di febbre, ho fatto due tamponi e il secondo era positivo». È un periodo decisamente no per il pilota di Tavullia. Nelle ultime tre gare del MotoGp era uscito di scena subito dando di fatto l’addio al sogno di raggiungere – a 41 anni – il decimo Mondiale di una carriera strepitosa. Questo stop ingarbuglia tuto. Ma prima – come sottolineato dallo stesso Valentino – c’è da pensare alla salute.