Val d'Aosta, il veto su Testolin dopo l'articolo del Fatto.it: come presidente gli autonomisti puntano sul consigliere che cacciò Rollandin (Di giovedì 15 ottobre 2020) Renzo Testolin non sarà il nuovo presidente della Val d'Aosta. Di più: non avrà alcun incarico nella nuova giunta regionale. dopo che ilFattoquotidiano.it ha ricordato le intercettazioni con il presunto boss della ndrangheta Alessandro Giachino, emerse nei verbali dell'inchiesta Egomnia della Dda di Torino, sul nome del politico è arrivato il veto dei consiglieri del Progetto Civico Progressista (alleanza della sinistra valdostana in cui fa parte il Partito Democratico) e quello degli autonomisti di VdA Unie, il progetto dove c'è anche l'ex Sottosegretario di Stato del governo D'Alema Luciano Caveri. Va detto che l'ala progressista valdostana e i tre consiglieri di VdA Unie avevano molti dubbi sulla figura di

