Vaccino Covid-19, Moderna autorizzata dall’EMA: presto in commercio (Di giovedì 15 ottobre 2020) Secondo l’EMA, il Vaccino prodotto da Moderna contro il Covid-19 è idoneo alla messa in commercio in Europa. Riceve l’autorizzazione e presto sarà disponibile Buone notizie sul fronte vaccini proprio in un periodo di forte risalita dei contagi da Covid-19. È di poche ora, infatti, la notizia che il Vaccino statunitense prodotto dall’azienda di biotecnologie Moderna, ha ricevuto il placet a presentare domanda di autorizzazione per la messa in commercio da parte dell’Ema. L’agenzia Europea del Farmaco ha, nei mesi scorsi, permesso la cosiddetta “rolling submission”, che consente alle aziende di presentare domande di messa in commercio prima del termine della ... Leggi su zon (Di giovedì 15 ottobre 2020) Secondo l’EMA, ilprodotto dacontro il-19 è idoneo alla messa inin Europa. Riceve l’autorizzazione esarà disponibile Buone notizie sul fronte vaccini proprio in un periodo di forte risalita dei contagi da-19. È di poche ora, infatti, la notizia che ilstatunitense prodotto dall’azienda di biotecnologie, ha ricevuto il placet a presentare domanda di autorizzazione per la messa inda parte dell’Ema. L’agenzia Europea del Farmaco ha, nei mesi scorsi, permesso la cosiddetta “rolling submission”, che consente alle aziende di presentare domande di messa inprima del termine della ...

Corriere : ?? L’azienda farmaceutica ha temporaneamente interrotto lo sviluppo di un potenziale vaccino contro il Covid-19 a ca… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, Johnson & Johnson sospende la sperimentazione per il #vaccino. E' accaduto dopo che uno dei partecipa… - Agenzia_Ansa : #Covid-19 Johnson & Johnson sospende la sperimentazione per il #vaccino #ANSA - mariarosariafil : RT @SanofiIT: Competenti, appassionate, infaticabili. Emanuela Girolami e Agnese di Folco sono impegnate nel controllo qualità del nostro s… - Ros_Muraca : RT @gloquenzi: Non dipende dai trasporti affollati, dalle terapie intensive che mancano, da i covid-hospital in ritardo, dalle discoteche c… -