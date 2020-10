Vaccino anti Covid, l'Oms: 'I giovani sani potrebbero aspettare fino al 2022' (Di giovedì 15 ottobre 2020) Da qualche giorno rimbalza l'ipotesi che il Vaccino possa essere disponibile già entro la fine dell'anno, più verosimilmente nei primi mesi del 2021. Ma, naturalmente, non sarà immediatamete ... Leggi su globalist (Di giovedì 15 ottobre 2020) Da qualche giorno rimbalza l'ipotesi che ilpossa essere disponibile già entro la fine dell'anno, più verosimilmente nei primi mesi del 2021. Ma, naturalmente, non sarà immediatamete ...

DantiNicola : Quest'anno più che mai è importante che proprio dall'UE arrivi l'appello a vaccinarsi, soprattutto per le categorie… - diMartedi : #Gabanelli su #covid19: 'C'è impreparazione della Regione Lombardia sul vaccino anti-influenzale per coprire fasce… - HuffPostItalia : Vaccino anti-Covid, Oms: 'I giovani sani potrebbero aspettare fino al 2022' - infoitsalute : Vaccino anti-Covid, Oms: 'I giovani sani potrebbero aspettare fino al 2022' - ANRI82967503 : @Lucia25443382 @bitchute Questo riguarda il nuovo vaccino anti covid 19. Il resto non so... Ma c'è poco da fidarsi. -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino anti Vaccino anti-Covid, Oms: "I giovani sani potrebbero aspettare fino al 2022" L'HuffPost Covid, l'Oms: «Niente vaccinazione di massa, i giovani dovranno aspettare fino al 2022»

Vaccino Covid, i ragazzi dovranno attendere. Una persona giovane e in salute potrebbe non essere vaccinata contro il coronavirus fino al 2022. Lo ha detto la ricercatrice capo dell'Oms, Soumya ...

Vaccino Covid, Oms: “I giovani potrebbero aspettare fino al 2022”

È in tale ottica che Soumya Swaminathan, ricercatrice capo dell’Oms (Organizzazione mondiale della sanità), ha affermato che una persona giovane potrebbe non essere vaccinata contro il covid fino al ...

Vaccino Covid, i ragazzi dovranno attendere. Una persona giovane e in salute potrebbe non essere vaccinata contro il coronavirus fino al 2022. Lo ha detto la ricercatrice capo dell'Oms, Soumya ...È in tale ottica che Soumya Swaminathan, ricercatrice capo dell’Oms (Organizzazione mondiale della sanità), ha affermato che una persona giovane potrebbe non essere vaccinata contro il covid fino al ...