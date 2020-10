"Vaccino anti Covid? I giovani sani potrebbero aspettare fino al 2022" (Di giovedì 15 ottobre 2020) Martina Piumatti Per l'Oms i giovani sani potrebbero ottenere il Vaccino anti Covid solo nel 2022. "Le priorità saranno anziani e operatori sanitari" C'è chi dice che sarà disponibile entro fine dell'anno e chi, più cauto, pensa si dovrà aspettare almeno la prossima primavera. Di certo, anche quando il Vaccino anti Covid sarà pronto non potrà essere per tutti. Ci saranno delle categorie privilegiate. E i primi a mettersi in fila potrebbero essere i giovani in buona salute, prevede Soumya Swaminathan, ricercatrice capo presso l’Organizzazione mondiale della sanità ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 15 ottobre 2020) Martina Piumatti Per l'Oms iottenere ilsolo nel. "Le priorità saranno anziani e operatoritari" C'è chi dice che sarà disponibile entro fine dell'anno e chi, più cauto, pensa si dovràalmeno la prossima primavera. Di certo, anche quando ilsarà pronto non potrà essere per tutti. Ci saranno delle categorie privilegiate. E i primi a mettersi in filaessere iin buona salute, prevede Soumya Swaminathan, ricercatrice capo presso l’Organizzazione mondiale dellatà ...

DantiNicola : Quest'anno più che mai è importante che proprio dall'UE arrivi l'appello a vaccinarsi, soprattutto per le categorie… - diMartedi : #Gabanelli su #covid19: 'C'è impreparazione della Regione Lombardia sul vaccino anti-influenzale per coprire fasce… - HuffPostItalia : Vaccino anti-Covid, Oms: 'I giovani sani potrebbero aspettare fino al 2022' - infoitsalute : Vaccino anti-Covid, Oms: 'I giovani sani potrebbero aspettare fino al 2022' - ANRI82967503 : @Lucia25443382 @bitchute Questo riguarda il nuovo vaccino anti covid 19. Il resto non so... Ma c'è poco da fidarsi. -