Usa | la portavoce della Casa Bianca posta controverso articolo su Biden | Twitter le blocca l’account

(Di giovedì 15 ottobre 2020) “Stanno cercando di proteggerlo. Stanno cercando di proteggere”. L’attacco di Donald Trump arriva dal palco del suo comizio in Iowa: il presidente commenta così la decisione di, che hato l’account, Kayleigh McEnany – tra le persone infettate nel focolaioWhite House -, dopo che lei avevato undel New York Post su Joee suo figlio Hunter. Il giornale sostiene di essere entrato in possesso di mail che confermano la presentazione da parte di Huntera suo padre, all’epoca vice presidente degli Stati Uniti, di Vadym ...

USA - Per la seconda volta nel giro di pochi mesi, Twitter ha bloccato l'account della Casa Bianca. Questa volta dopo Trump è la portavoce Kayleigh McEnany, per aver condiviso una notizia del New York ...