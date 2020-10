Usa 2020, Trump contro Facebook e Twitter: 'Coprono Biden, terribile' (Di giovedì 15 ottobre 2020) Donald Trump si scaglia contro Facebook e Twitter per aver bloccato la storia del New York Post sulle email del figlio di Joe Biden . 'terribile - twitta il presidente americano - che abbiano smontato ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 15 ottobre 2020) Donaldsi scagliaper aver bloccato la storia del New York Post sulle email del figlio di Joe. '- twitta il presidente americano - che abbiano smontato ...

Giorgiolaporta : Abbiamo un Ministro degli Esteri #DiMaio che non sa l'inglese e usa #GoogleTraslate che gli traduce in #OfStefano i… - repubblica : Trump: 'Amo gli italiani, proteggerò l'eredità di Cristoforo Colombo' - La7tv : #atlantide Paolo Mieli sottolinea la grande forza di volontà di Winston #Churchill: 'Ebbe un infarto per volare fin… - transnazionale : Chi vincerà le presidenziali USA? Parola a Lichtman che ha azzeccato tutte le previsioni dal 1984… - GAcquistapace : RT @MediasetTgcom24: Usa 2020, Trump contro Facebook e Twitter: coprono Biden #donaldtrump -