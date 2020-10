Una nuova architettura per l’energia di Capri: Terna apre la stazione elettrica che collega isola e terraferma (Di giovedì 15 ottobre 2020) Alla presenza del presidente del Consiglio, dei vertici di Terna e delle autorità locali, è stata inaugurata ieri, mercoledì 14 ottobre, la nuova linea elettrica che collega l’isola di Capri alla penisola: un’opera storica per il Mezzogiorno e per il Paese, nata a fronte di un investimento di 150 milioni di euro da parte di Terna, la società che gestisce la rete elettrica nazionale ad alta e altissima tensione. La nuova linea elettrica che collega Capri alla terraferma è un progetto all’avanguardia, che consente di fornire all’isola energia da fonti rinnovabili e azzerare le ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 15 ottobre 2020) Alla presenza del presidente del Consiglio, dei vertici die delle autorità locali, è stata inaugurata ieri, mercoledì 14 ottobre, lalineachel’dialla pen: un’opera storica per il Mezzogiorno e per il Paese, nata a fronte di un investimento di 150 milioni di euro da parte di, la società che gestisce la retenazionale ad alta e altissima tensione. Lalineacheallaè un progetto all’avanguardia, che consente di fornire all’energia da fonti rinnovabili e azzerare le ...

nzingaretti : Oggi è il compleanno del @pdnetwork, da 13 anni punto di riferimento nel Paese e in Europa. Ci vediamo alle 17.30 s… - team_world : ?Soffochiamo così tanto di noi per guarire più in fretta, così tanto che a 30 anni siamo già prosciugati e ogni vol… - LegaSalvini : Marcello Pera: 'Salvini? Mi sembra un leader su cui si può scommettere per costruire una nuova cultura di governo' - StefanoIncocci2 : RT @marioaf18: #AdessoDIBBA Questo per dirvi che ho letto il programma, mi piace un sacco. Ha in sé grandi potenzialità per affrontare la s… - santecchi : RT @Agenzia_Italia: Una nuova vernice naturale si 'mangia' i virus -

Ultime Notizie dalla rete : Una nuova Coronavirus, Fontana: "Nessun lockdown" a Milano, ma la Regione valuta una nuova stretta MilanoToday.it Giovanni Falsini nuovo direttore Cardiologia per l’Ospedale del Valdarno La Gruccia

Arezzo, 15 ottobre 2020 - Giovanni Falsini è il nuovo direttore dell'unità operativa di Cardiologia dell’Ospedale La Gruccia del Valdarno. Nell’ambito del rafforzamento dei servizi per rispondere al f ...

La regina Elisabetta di nuovo in pubblico: è la prima uscita della 94enne sovrana dall’inizio del lockdown

Con il nipote William ha visitato il Laboratorio di Scienza e Tecnologia della Difesa. NIente mascherina ma distanze di sicurezza garantite ...

Arezzo, 15 ottobre 2020 - Giovanni Falsini è il nuovo direttore dell'unità operativa di Cardiologia dell’Ospedale La Gruccia del Valdarno. Nell’ambito del rafforzamento dei servizi per rispondere al f ...Con il nipote William ha visitato il Laboratorio di Scienza e Tecnologia della Difesa. NIente mascherina ma distanze di sicurezza garantite ...