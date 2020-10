Un posto al sole anticipazioni: SERENA, gravidanza con “evento improvviso”… (Di giovedì 15 ottobre 2020) Nelle attuali puntate di Un posto al sole, la situazione di SERENA (Miriam Candurro) appare molto precaria: la donna, incinta di Leonardo Arena (Erik Tonelli), sta portando avanti una gravidanza travagliata e proprio in questi giorni un malore ha spaventato molto la diretta interessata e tutti coloro che le sono intorno.Leggi anche: Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: Tim rivela la sua identità! E si allea con…L’unica nota positiva, se vogliamo, è un “addolcimento” del difficile rapporto tra la Cirillo e il suo ex Filippo (Michelangelo Tommaso), compensato però (in peggio) da una rinnovata presenza nella vita della donna da parte di Leonardo, che lei non vorrebbe più vedere ma che è pur sempre il padre del bambino che ... Leggi su tvsoap (Di giovedì 15 ottobre 2020) Nelle attuali puntate di Unal, la situazione di(Miriam Candurro) appare molto precaria: la donna, incinta di Leonardo Arena (Erik Tonelli), sta portando avanti unatravagliata e proprio in questi giorni un malore ha spaventato molto la diretta interessata e tutti coloro che le sono intorno.Leggi anche: Tempesta d’amore,italiane: Tim rivela la sua identità! E si allea con…L’unica nota positiva, se vogliamo, è un “addolcimento” del difficile rapporto tra la Cirillo e il suo ex Filippo (Michelangelo Tommaso), compensato però (in peggio) da una rinnovata presenza nella vita della donna da parte di Leonardo, che lei non vorrebbe più vedere ma che è pur sempre il padre del bambino che ...

