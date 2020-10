Un posto al sole anticipazioni 16 ottobre 2020: Niko e Susanna si riavvicinano... (Di giovedì 15 ottobre 2020) Nella nuova puntata di Un posto al sole, in onda venerdì 16 ottobre 2020 su Rai3 alle 20:45, la speranza sembra essere ancora viva per Niko e Susanna: anticipazioni. Un posto al sole torna venerdì 16 ottobre 2020 su Rai3 alle 20:45 con un nuovo episodio. Le anticipazioni prospettano un nuovo riavvicinamento tra Niko e Susanna, dopo quanto successo per via del piccolo Jimmy. Niko e Susanna ritroveranno complicità sul lavoro lasciandoci ben sperare per un loro riavvicinamento. Filippo sarà turbato dallo scontro con Leonardo, che cerca di tornare con Serena, soprattutto ora che ha scoperto della ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 15 ottobre 2020) Nella nuova puntata di Unal, in onda venerdì 16su Rai3 alle 20:45, la speranza sembra essere ancora viva per. Unaltorna venerdì 16su Rai3 alle 20:45 con un nuovo episodio. Leprospettano un nuovo riavvicinamento tra, dopo quanto successo per via del piccolo Jimmy.ritroveranno complicità sul lavoro lasciandoci ben sperare per un loro riavvicinamento. Filippo sarà turbato dallo scontro con Leonardo, che cerca di tornare con Serena, soprattutto ora che ha scoperto della ...

