Un Posto al Sole, anticipazioni 15 ottobre: Serena è a rischio, la gravidanza si complica (Di giovedì 15 ottobre 2020) Ecco le anticipazioni della soap Un Posto al Sole inerente la puntata di oggi, giovedì 15 ottobre. La gravidanza di Serena si complica. Serena, la gravidanza si complica Nel corso della puntata di Un Posto al Sole, che andrà in onda oggi giovedì 15 ottobre, vedremo Serena dover fare i conti con un momento particolarmente … L'articolo Un Posto al Sole, anticipazioni 15 ottobre: Serena è a rischio, la gravidanza si complica proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di giovedì 15 ottobre 2020) Ecco ledella soap Unalinerente la puntata di oggi, giovedì 15. Ladisi, lasiNel corso della puntata di Unal, che andrà in onda oggi giovedì 15, vedremodover fare i conti con un momento particolarmente … L'articolo Unal15è a, lasiproviene da www.meteoweek.com.

napoliforever89 : @ZeusMega A ecco ,no perché io vado direttamente dove sta scritto un posto al sole e mi esce questo ,comunque grazi… - Salva84 : @RaiPlay perché ancora non sono state aggiunte le puntate del 13 e 14 ottobre di un posto al sole? - TopMoviie : RT @UPAS_Rai: Rivivi le #storie della #22esima #serie di #unpostoalsole con le puntata in onda al mattino su @RaiPremium e subito dopo onli… - UPAS_Rai : Rivivi le #storie della #22esima #serie di #unpostoalsole con le puntata in onda al mattino su @RaiPremium e subito… - FourTragedies : Mi piacerebbe essere felice come michela giraud quando scopre che rifanno un posto al sole -