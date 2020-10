Un nuovo lockdown? Lo psichiatra: “Le persone fragili rischiano psicopatologie” (Di giovedì 15 ottobre 2020) ROMA – “Dobbiamo correre in aiuto delle persone più fragili e vulnerabili per evitare che ansie e malesseri si trasformino in sintomatologie psicopatologiche definite“. A dirlo è Massimo Di Giannantonio, presidente della Società italiana di psichiatria (Sip), che traccia un quadro delle conseguenze psicologiche e sociali che un nuovo lockdown potrebbe generare nella popolazione: “Di fronte a quest’ipotesi entrano in campo due grandi dimensioni di funzionamento della mente dell’uomo: la resilienza e l’adattamento. Strumenti che sono massimali nelle persone che ne hanno una dotazione completa- spiega lo psichiatra- e minimali o addirittura insufficienti nei profili di personalità affetti da quella che noi definiamo una vulnerabilità”. Dunque l’ipotesi paventata negli ultimi giorni che a Natale potremmo dover affrontare un nuovo ‘confinamento’ è “certamente qualcosa carico di angoscia e di disturbo per gli equilibri psicologici sani e ancor di più per gli equilibri fragili”, dice Di Giannantonio. Leggi su dire (Di giovedì 15 ottobre 2020) ROMA – “Dobbiamo correre in aiuto delle persone più fragili e vulnerabili per evitare che ansie e malesseri si trasformino in sintomatologie psicopatologiche definite“. A dirlo è Massimo Di Giannantonio, presidente della Società italiana di psichiatria (Sip), che traccia un quadro delle conseguenze psicologiche e sociali che un nuovo lockdown potrebbe generare nella popolazione: “Di fronte a quest’ipotesi entrano in campo due grandi dimensioni di funzionamento della mente dell’uomo: la resilienza e l’adattamento. Strumenti che sono massimali nelle persone che ne hanno una dotazione completa- spiega lo psichiatra- e minimali o addirittura insufficienti nei profili di personalità affetti da quella che noi definiamo una vulnerabilità”. Dunque l’ipotesi paventata negli ultimi giorni che a Natale potremmo dover affrontare un nuovo ‘confinamento’ è “certamente qualcosa carico di angoscia e di disturbo per gli equilibri psicologici sani e ancor di più per gli equilibri fragili”, dice Di Giannantonio.

SkyTG24 : Secondo il virologo #Crisanti un nuovo #lockdown “potrebbe resettare il sistema, abbassare la trasmissione e, alla… - Corriere : ?? Solo tre giorni fa Giuseppe Conte diceva di escludere un nuovo lockdown nazionale. Ieri, invece, ha risposto con… - LaStampa : Il filosofo e la commozione in diretta tv: «Temo un nuovo lockdown, molti già alla canna del gas». - sca_loredana : Ma anche l’impostazione di alcuni servizi televisivi sulle prospettive di un nuovo #lockdown tipo film dell’orrore… - diVillahermosa : RT @real_fabristol: Non vedo l'ora che venga un nuovo lockdown perlomeno per vedere di nuovo la sanificazione delle spiagge e i droni che c… -