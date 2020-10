Ultime Notizie Serie A: i commenti su Juventus-Napoli, le designazioni arbitrali (Di giovedì 15 ottobre 2020) Ecco le Ultime Notizie della Serie A aggiornate sulle Ultime vicende più importanti, a cura della Redazione di Calcionews24 Tutte le Ultime Notizie più importanti della Serie A del giorno, aggiornate dalla Redazione di Calcionews24. Le designazioni per il quarto turno di Serie A – Sono state diramate le designazioni per il quarto turno di Serie A: Mariani per Inter-Milan, Di Bello per Napoli-Atalanta. (Qui le designazioni complete) L’ad della Lega Serie A De Siervo su Juve-Napoli – «Il nostro obiettivo è finire il campionato. Come Lega non potevamo rimandare la gara di Torino. Il protocollo ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 15 ottobre 2020) Ecco ledellaA aggiornate sullevicende più importanti, a cura della Redazione di Calcionews24 Tutte lepiù importanti dellaA del giorno, aggiornate dalla Redazione di Calcionews24. Leper il quarto turno diA – Sono state diramate leper il quarto turno diA: Mariani per Inter-Milan, Di Bello per-Atalanta. (Qui lecomplete) L’ad della LegaA De Siervo su Juve-– «Il nostro obiettivo è finire il campionato. Come Lega non potevamo rimandare la gara di Torino. Il protocollo ...

sole24ore : Coronavirus, ultime notizie. In Italia record di contagi e di tamponi: 7.332 nuovi positivi su 152.196 test. 43 dec… - fanpage : ?? Ultim'ora È coprifuoco per 28 milioni di francesi. L'annuncio di Macron - fanpage : Crisanti: “La curva salirà ancora, chiusure necessarie o avremo tante vittime” - PianetaMilan : #InterMilan, #Ibrahimovic freme: lo svedese cerca la rivincita nel #derby - paoloigna1 : Come si vede le idee (magari non brillanti) sono comuni in tutta Europa... -