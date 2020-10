Udinese, Deulofeu si presenta: “Ho un obiettivo. Io come Baggio? Rispondo così. Il Milan…” (Di giovedì 15 ottobre 2020) Parola a Gerard Deulofeu.Udinese, la carica di Deulofeu: “Ho scelto questo club per un motivo. Pereyra? Vi svelo un segreto”Il talentuoso esterno offensivo classe 1994 - approdato all'Udinese in prestito dal Watford, club di Premier League di proprietà della famiglia Pozzo - è intervenuto ai microfoni del canale ufficiale del club bianconero: "Il club mi ha fatto una bellissima impressione, nello stadio ci avevo già giocato con il Milan quando sono arrivato mi hanno accolto tutti molto bene. Voglio aiutare la squadra, dobbiamo fare goal e giocare bene. Voglio fare tanti assist per i miei compagni", sono state le sue parole.Il calciatore originario di Riudarenes ha già giocato in Serie A nella stagione 2016/2017, collezionando 18 partite e quattro gol con la maglia ... Leggi su mediagol (Di giovedì 15 ottobre 2020) Parola a Gerard, la carica di: “Ho scelto questo club per un motivo. Pereyra? Vi svelo un segreto”Il talentuoso esterno offensivo classe 1994 - approdato all'in prestito dal Watford, club di Premier League di proprietà della famiglia Pozzo - è intervenuto ai microfoni del canale ufficiale del club bianconero: "Il club mi ha fatto una bellissima impressione, nello stadio ci avevo già giocato con il Milan quando sono arrivato mi hanno accolto tutti molto bene. Voglio aiutare la squadra, dobbiamo fare goal e giocare bene. Voglio fare tanti assist per i miei compagni", sono state le sue parole.Il calciatore originario di Riudarenes ha già giocato in Serie A nella stagione 2016/2017, collezionando 18 partite e quattro gol con la maglia ...

