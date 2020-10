Twitter scatenato contro De Luca: «Chiude le scuole per sua manifesta incapacità» (Di giovedì 15 ottobre 2020) Su Twitter ondata di indignazione nei confronti del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca che in Campania ha chiuso solo le scuole. Ha lasciato tutto aperto e ha negato l’istruzione. Come Mangiafuoco. Impossibile non sottoscrivere ogni singolo di tweet contro la Regione Campania che nega il fondamentale diritto allo studio e protegge il diritto allo spritz. Ma chiudiamole proprio tanto non frega niente a nessuno. Come se li non ci fosse il futuro di tutti. Soldi, sempre e solo i soldi contano. Per il resto possiamo morire di covid o di ignoranza.#DeLuca #Covid 19 #primalascuola https://t.co/UuYhmSelk6 — l’ipersensibile (@Nalix83) October 15, 2020 #DeLuca molto in linea con il Governo #Campania https://t.co/OHnIBZ3k0w — Erasmo da Narni ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 15 ottobre 2020) Suondata di indignazione nei confronti del presidente della Regione Campania Vincenzo Deche in Campania ha chiuso solo le. Ha lasciato tutto aperto e ha negato l’istruzione. Come Mangiafuoco. Impossibile non sottoscrivere ogni singolo di tweetla Regione Campania che nega il fondamentale diritto allo studio e protegge il diritto allo spritz. Ma chiudiamole proprio tanto non frega niente a nessuno. Come se li non ci fosse il futuro di tutti. Soldi, sempre e solo i soldi contano. Per il resto possiamo morire di covid o di ignoranza.#De#Covid 19 #primalascuola https://t.co/UuYhmSelk6 — l’ipersensibile (@Nalix83) October 15, 2020 #Demolto in linea con il Governo #Campania https://t.co/OHnIBZ3k0w — Erasmo da Narni ...

