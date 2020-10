Twitter e i social | il loro peso sulle elezioni presidenziali 2020

(Di giovedì 15 ottobre 2020) Bloccato l’account della portavoce della Casa Bianca Kayleigh McEnany. Trump si scaglia contro. Cheavranno iamericane?blocca l’account della portavoce della Casa Bianca, Kayleigh McEnany, accusata di aver pubblicato una fake news, e scoppia la polemica in Casa Bianca. Trump ha infatti prontamente risposto all’attacco delnetwork americano. “L’hanno bloccata solo perché cercava di diffondere la verità”– ha subito commentato il Presidente. Di certo l’azione della piattaforma non passa inosservata a meno di un mese dalle votazioni. Quale sarà ildei...

NEW YORK - Sulla scia di Facebook, anche Twitter rimuoverà i post che negano l'Olocausto e che sono considerati in violazione delle norme del social contro l'odio online. Lo ha reso noto una portavoce ...il presidente Usa Donald Trump lancia accuse pesantissime ai colossi Twitter e Facebook, colpevoli di aver bloccato la condivisione on-line di un controverso articolo del New York Post sul candidato ...