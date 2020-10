Tutela delle bellezze d’Italia | le parole chiave della sfida che ci aspetta La prima | sostifruibilità

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 15 ottobre 2020) di Carmine Abate Sono un piccolo architettoprovincia veneta, che ha mosso i primi passi professionali cercando fin dall’inizio di fare meno danni possibili sul territoriopianura Padana. La sensibilità alla conoscenza e la visioneconservazione verso luoghi di infinita bellezza mi hanno portato ad aderire a Italia Nostra e a farmi portavoce di tante istanze dei territori in cui lavoro e vivo. In questi giorni tutti parliamo di sostenibilità e, ragionando sul concetto, ho scritto varie volte in maniera accidentale una parola che non esiste ma che mi suonava bene: sostifruibile. Una parola composta da sostenibile, sostituibile e fruibile tutto messo insieme. Mi è subito venuto in mente una pratica, un oggetto, un materiale composito, uno strumento dagli usi multipli; il contrario ...