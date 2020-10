Turismo dell’olio | Puglia protagonista Primo concorso nazionale

Leggi su noinotizie

(Di giovedì 15 ottobre 2020) Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:della prima edizione deldell’Olio, la competizione promossa dall’AssociazioneCittà dell’Olio attraverso i coordinamenti regionali, che vede le migliori esperienze turistiche e best practice legate al mondo dell’extravergine, concorrere per aggiudicarsi ilpremio regionale e la possibilità di correre per il podio. Un’iniziativa originale che si avvale della direzione scientifica della prof.ssa Roberta Garibaldi e nasce per dare nuovo impulso all’oleo, settore in forte espansione in Italia. Sei le categorie in gara: Frantoi/ Aziende ...