Trump vs Biden: sfida a distanza in tv. Scatta il ‘colpo basso’ di Donald (Di giovedì 15 ottobre 2020) Donald Trump, townhall Il secondo dibattito televisivo tra Donald Trump e Joe Biden, in programma per oggi, è saltato. Ma i due candidati alle presidenziali americane si sfideranno comunque davanti alle telecamere e in prima serata. Stavolta, però, a distanza e senza interagire direttamente tra loro. Con una mossa spiazzante e già criticatissima, ad innescare l’inedito duello è stato proprio il magnate newyorkese. Stasera (quando in Italia sarà già notte) Trump e Biden saranno infatti protagonisti di un town hall, evento in cui si risponde alle domande del pubblico, ma su due emittenti diverse. L’attuale Presidente americano sarà sulla Nbc collegato dal palco di Miami, mentre lo ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 15 ottobre 2020), townhall Il secondo dibattito televisivo trae Joe, in programma per oggi, è saltato. Ma i due candidati alle presidenziali americane si sfideranno comunque davanti alle telecamere e in prima serata. Stavolta, però, ae senza interagire direttamente tra loro. Con una mossa spiazzante e già criticatissima, ad innescare l’inedito duello è stato proprio il magnate newyorkese. Stasera (quando in Italia sarà già notte)saranno infatti protagonisti di un town hall, evento in cui si risponde alle domande del pubblico, ma su due emittenti diverse. L’attuale Presidente americano sarà sulla Nbc collegato dal palco di Miami, mentre lo ...

repubblica : Trump: 'Amo gli italiani, proteggerò l'eredità di Cristoforo Colombo' - Agenzia_Ansa : #Usa2020 #Biden in vantaggio di 17 punti su #Trump. Attesa per il confronto tv #ANSA - Corriere : Usa 2020, Biden punta su Obama (e sugli anziani) contro Trump - AnastasiMarco : Biden non ha ancora vinto, potrebbero piovere rane - da7id1 : RT @IlPrimatoN: Facebook e Twitter boicottano Trump censurando un articolo postato sul profilo presidenziale che incastra Biden e suo figli… -