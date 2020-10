(Di giovedì 15 ottobre 2020) Des Moines, Iowa. Anno del Signore 2020. Un presidente silae laai sostenitori. Sembrerebbe quasi l’inizio di un film americano ma invece è successo davvero, e lo ha fatto. Dopo essersi tolto la, il Presidente, non del tutto soddisfatto, sbottona anche la camicia, ed esclama: “Ora sto molto meglio!”. La folla grida: “Four more years!” (Altri quattro anni). Dopo varie controversie, circa i dibattiti faccia a faccia che sarebbero dovuti avvenire trae il suo avversario Biden, la scelta è ricaduta sul loro annullamento. Niente tradizionale dibattito vis à vis, dunque, ma due discorsi che il Presidenteed il suo avversario terranno separatamente. Si era, ...

GaspareCaj : Per la serie: 'sognavo di essere Mick Jagger, ma mi sono dovuto accontentare della presidenza USA' - AnsaUSA2020 : Usa 2020: Trump si sfila cravatta e la lancia ai fan, 'ora va meglio'. Show del presidente americano durante un com… - ANNAPINTUCCHI : RT @emerge67: Avvisate che al prossimo comizio arrivano le mutande. #Trump si sfila la cravatta e la lancia ai fan. Show del presidente al… - emerge67 : Avvisate che al prossimo comizio arrivano le mutande. #Trump si sfila la cravatta e la lancia ai fan. Show del pre… -

