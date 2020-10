Trump: “Mio figlio ha avuto il Covid e sta bene. Riportate i bimbi a scuola” (Di giovedì 15 ottobre 2020) Washington, 15 ott – Il presidente Usa Donald Trump ha dichiarato mercoledì in una manifestazione in Iowa che la nazione deve “riportare i bambini a scuola” e ha parlato di suo figlio Barron, che ha avuto il Covid come lui e si è negativizzato. Melania Trump: “Abbiamo affrontato Covid insieme” La first lady Melania Trump ha confermato mercoledì scorso in una dichiarazione sul sito ufficiale della Casa Bianca che Barron Trump, 14 anni, era risultato positivo nello stesso momento dei suoi genitori. “Fortunatamente è un adolescente forte e non ha mostrato sintomi”, ha scritto la Trump: “Sono felice che noi tre abbiamo affrontato tutto questo allo stesso tempo, ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 15 ottobre 2020) Washington, 15 ott – Il presidente Usa Donaldha dichiarato mercoledì in una manifestazione in Iowa che la nazione deve “riportare i bambini a scuola” e ha parlato di suoBarron, che hailcome lui e si è negativizzato. Melania: “Abbiamo affrontatoinsieme” La first lady Melaniaha confermato mercoledì scorso in una dichiarazione sul sito ufficiale della Casa Bianca che Barron, 14 anni, era risultato positivo nello stesso momento dei suoi genitori. “Fortunatamente è un adolescente forte e non ha mostrato sintomi”, ha scritto la: “Sono felice che noi tre abbiamo affrontato tutto questo allo stesso tempo, ...

