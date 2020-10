Trump, migliaia di supporter senza mascherina e distanze al comizio in Iowa. Il video (Di giovedì 15 ottobre 2020) Nonostante 7 milioni di persone siano state contagiate dal coronavirus e oltre 200mila siano morte, negli Stati Uniti l’uso della mascherina è ancora facoltativo. Al comizio di Donald Trump in Iowa, infatti, non c’è nessuno che la indossi. A Des Moines, cittadina dello Stato in cui si è tenuto l’incontro, erano centinaia le persone giunte per assistervi: nessuna distanza interpersonale né altre misure adottate. A nulla erano servite le parole del sindaco democratico di Des Moines che alcuni giorni prima del comizio aveva detto: “Non vogliamo un evento super-diffusore. Chiederemo ai partecipanti di indossare la mascherina e rispettare il più possibile il distanziamento fisico” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 15 ottobre 2020) Nonostante 7 milioni di persone siano state contagiate dal coronavirus e oltre 200mila siano morte, negli Stati Uniti l’uso dellaè ancora facoltativo. Aldi Donaldin, infatti, non c’è nessuno che la indossi. A Des Moines, cittadina dello Stato in cui si è tenuto l’incontro, erano centinaia le persone giunte per assistervi: nessuna distanza interpersonale né altre misure adottate. A nulla erano servite le parole del sindaco democratico di Des Moines che alcuni giorni prima delaveva detto: “Non vogliamo un evento super-diffusore. Chiederemo ai partecipanti di indossare lae rispettare il più possibile il distanziamento fisico” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

«I can feel it coming in the air tonight, oh Lord»...una sfida a quanti accusano Trump di mettere a rischio con i suoi comizi la salute di migliaia di persone, una gaffe, o solo un caso?

Trump ordina un trilione di alberi ed istituisce il Consiglio di interagenzia degli Stati Uniti

Nell'ultimo ordine escutivo della Casa Bianca del 13 ottobre 2020, il presidente USA Donald Trump istituisce un Consiglio di interagenzia degli Stati Uniti per un trilione di alberi ...

