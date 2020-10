Trump dice che «corona significa Italia» | VIDEO (Di giovedì 15 ottobre 2020) corona è corona, Cina è Cina. La sorprendente logica linguistica è stata utilizzata dal Presidente degli Stati Uniti nel corso del suo comizio a Des Moines, in Iowa. L’obiettivo, ovviamente, è quello di demonizzare ancora una volta la Cina, come già fatto in passato e nei primi mesi della pandemia. E per farlo ha usato se stesso come esempio, parlando dei tanti nomi che sono stati dati al virus con cui si è contagiato qualche settimana fa. E la sua logica lo ha portato a dire che «corona significa Italia» LEGGI ANCHE > Un paio di cosa da sapere prima di condividere la ‘copertina del Time’ su Donald Trump «Hanno detto: ‘lui ha il corona-19 (forse voleva dire Covid-19 ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 15 ottobre 2020), Cina è Cina. La sorprendente logica linguistica è stata utilizzata dal Presidente degli Stati Uniti nel corso del suo comizio a Des Moines, in Iowa. L’obiettivo, ovviamente, è quello di demonizzare ancora una volta la Cina, come già fatto in passato e nei primi mesi della pandemia. E per farlo ha usato se stesso come esempio, parlando dei tanti nomi che sono stati dati al virus con cui si è contagiato qualche settimana fa. E la sua logica lo ha portato a dire che «» LEGGI ANCHE > Un paio di cosa da sapere prima di condividere la ‘copertina del Time’ su Donald«Hanno detto: ‘lui ha il-19 (forse voleva dire Covid-19 ...

