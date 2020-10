Trump-Biden, sfida (a distanza) in tv (Di giovedì 15 ottobre 2020) Valeria Robecco Saltato il faccia a faccia, i candidati non rinunciano alla sfida. Su due diversi canali Il match televisivo che era in programma questa sera tra Donald Trump e Joe Biden non ci sarà, ma i due candidati alla Casa Bianca si sfideranno comunque, a distanza. Il presidente americano e il rivale democratico, infatti, saranno davanti alle telecamere nello stesso momento su due canali differenti, entrambi nel formato «town hall», ossia rispondendo alle domande degli elettori. Nbc ha reso noto che Trump sarà sul palco a Miami (la città in cui si doveva tenere il secondo confronto con Biden), alla stessa ora dell'evento televisivo già programmato dall'ex numero due di Barack Obama a Filadelfia e trasmesso da Abc. The Donald ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 15 ottobre 2020) Valeria Robecco Saltato il faccia a faccia, i candidati non rinunciano alla. Su due diversi canali Il match televisivo che era in programma questa sera tra Donalde Joenon ci sarà, ma i due candidati alla Casa Bianca si sfideranno comunque, a. Il presidente americano e il rivale democratico, infatti, saranno davanti alle telecamere nello stesso momento su due canali differenti, entrambi nel formato «town hall», ossia rispondendo alle domande degli elettori. Nbc ha reso noto chesarà sul palco a Miami (la città in cui si doveva tenere il secondo confronto con), alla stessa ora dell'evento televisivo già programmato dall'ex numero due di Barack Obama a Filadelfia e trasmesso da Abc. The Donald ...

