“Tra 14 giorni 17500 positivi al Coronavirus al giorno” (Di giovedì 15 ottobre 2020) Con 7.332 casi e 43 decessi ieri è stato registrato il record assoluto di contagi giornalieri da Coronavirus: il dato più alto prima di ieri dall’inizio dell’emergenza si era registrato il 21 marzo, con 6.557 casi in un giorno; in quel caso, però, i tamponi fatti furono 26.336 mentre ieri ne sono stati fatti 152.196, anche questo un numero mai visto prima. Ma cosa potrebbe succedere nelle prossime due settimane? Secondo il Mattino, che pubblica un’infografica, i positivi giornalieri con il ritmo attuale potrebbero superare i 17mila al giorno: Contagi a quota 7.332 non si erano mai visti. Eppure presto, tra due settimane, vedremo qualcosa di molto peggio e quel valore potrebbe schizzare a 17.500, cioè più che raddoppiare. Ed è una stima, purtroppo, ad elevata attendibilità. Prevedere lo ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 15 ottobre 2020) Con 7.332 casi e 43 decessi ieri è stato registrato il record assoluto di contagi giornalieri da: il dato più alto prima di ieri dall’inizio dell’emergenza si era registrato il 21 marzo, con 6.557 casi in un giorno; in quel caso, però, i tamponi fatti furono 26.336 mentre ieri ne sono stati fatti 152.196, anche questo un numero mai visto prima. Ma cosa potrebbe succedere nelle prossime due settimane? Secondo il Mattino, che pubblica un’infografica, igiornalieri con il ritmo attuale potrebbero superare i 17mila al giorno: Contagi a quota 7.332 non si erano mai visti. Eppure presto, tra due settimane, vedremo qualcosa di molto peggio e quel valore potrebbe schizzare a 17.500, cioè più che raddoppiare. Ed è una stima, purtroppo, ad elevata attendibilità. Prevedere lo ...

