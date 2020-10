TORNADO semina il panico vicino Venezia | DANNI | ecco il VIDEO

Leggi su meteogiornale

(Di giovedì 15 ottobre 2020) Nel giorno in cui il Mose è entrato di nuovo in funzione, salvando dall’allagamentoper una marea superiore ai 130 cm, il maltempo ha colpito duro anche per le piogge, i temporali e il vento. Unsi è persino abbattuto poco a sud di, causando. Foto di repertorioLa zona colpita è stata quella di Sottomarina di Chioggia (già esposta in passato a fenomeni vorticosi), con la tromba marina che ha fatto irruzione sul litorale e sul lungomare, con diverse strutture danneggiate dalle raffiche di vento. Il passaggio del vortice ha sradicato alberi e danneggiato numerosi stabilimenti sulla costa. Da segnalare anche che sono state scoperchiate diverse tettoie, fra cui quelle di alcuni parcheggi con le lamiere che sono precipitate su alcune auto. Fortunatamente ...