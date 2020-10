Torino | Rodriguez è pronto al debutto | l’infortunio è alle spalle

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 15 ottobre 2020) Il tecnico delMarco Giampaolo ritrova Ricardo. Lo svizzero èa debuttare con la maglia granata. Ricardoa debuttare ufficialmente con la maglia del. L’esordio avverrà domenica pomeriggio in casa contro il Cagliari. Il terzino svizzero, come riporta Gazzetta dello Sport, si è lasciatospi problemi muscolari che gli hanno impedito di scendere in campo sino ad ora. Leggi su Calcionews24.com