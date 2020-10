Torino | frode di prodotti informatici | sequestrati beni per 40 milioni di euro

(Di giovedì 15 ottobre 2020) La guardia di finanza diha smantellato una presunta associazione per delinquere ramificata in tuttapa, scoprendo unatransnazionale nel settore dei. Alcuni ...

La Guardia di Finanza ha smantellato un’associazione a delinquere ramificata in tutta Europa responsabile di una frode internazionale da oltre 40 milioni di euro nel settore dei prodotti informatici.(ANSA) - TORINO, 15 OTT - La guardia di finanza di Torino ha smantellato un'associazione per delinquere ramificata in tutta Europa, scoprendo una frode transnazionale nel settore dei prodotti ...