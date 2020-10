Torino-Cagliari | probabili formazioni e dove vederla in TV

Leggi su sport.periodicodaily

(Di giovedì 15 ottobre 2020) Questo weekend ottobre si giocherà la quarta giornata del campionato di Serie A, domenica si giocherà il match. La gara in programma domenica, sarà affidata alla direzione di La Penna assistito da Tolfo e Lombardi, con quarto uomo Marini e addetti VAR Valeri e Di Vuolo. le due squadre sono lontane di un solo punto, ilè a 0 punti e i sardi ad 1. Entrambe le squadre dovranno cambiare rotta se vorranno puntare all’obiettivo Europa. Dichiarazioni Cairo, presidente del“Sicuramente il calcio perderà molto in Italia dal punto di vista degli abbonamenti. È una voce importante di ricavo per le società e quindi è un tema molto delicato. Anche il calciomercato è stato molto ...