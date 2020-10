Torino | 53 anni senza la “Farfalla Granata” Gigi Meroni | la commemorazione – VIDEO

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 15 ottobre 2020) Come ogni 15 ottobre ilha ricordato la “Farfalla Granata”, scomparso tragicamente nel 1967 53fa ci lasciava, l’indimenticabile “Farfalla Granata”, strappato troppo presto ai campi di calcio da un’auto sbucata all’improvviso in Corso Re Umberto. E proprio in uno dei principali corsi disorge un memoriale a ricordare l’ex giocatore, che con la maglia del Toro aveva segnato 22 gol in 103 presenze. Il monumento in onore della Farfalla GranataOggi, come ogni 15 ottobre giorno della morte di, si è tenuta una breve messe in onore dell’ex ala granata. Oltre ad una rappresentanza delFc vi era anche l’associazione ex ...