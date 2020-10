Tiziano Ferro: “Sono stato alcolista. L’alcol mi dava la forza di non pensare al dolore ma mi portava a voler morire” (Di giovedì 15 ottobre 2020) Tiziano Ferro nel docu-film “Ferro”, disponibile in esclusiva su Prime Video in più di 240 paesi il 6 novembre 2020, si racconta senza tabù. Un racconto sincero e schietto senza alcun intento celebrativo, ma con la voglia di raccontare un ragazzo poi diventato uomo che ha attraversato non solo il successo ma anche momenti difficili, oscuri, toccando anche il fondo chiamato alcol. “Una sera la band mi convinse a bere. – ha raccontato il cantautore in una lettera pubblicata sul magazine 7 del Corriere della Sera – E da lì non mi sono fermato più. Bevevo quasi sempre da solo, l’alcol mi dava la forza di non pensare al dolore e alla tristezza, ma mi portava a voler morire ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 15 ottobre 2020)nel docu-film “”, disponibile in esclusiva su Prime Video in più di 240 paesi il 6 novembre 2020, si racconta senza tabù. Un racconto sincero e schietto senza alcun intento celebrativo, ma con la voglia di raccontare un ragazzo poi diventato uomo che ha attraversato non solo il successo ma anche momenti difficili, oscuri, toccando anche il fondo chiamato alcol. “Una sera la band mi convinse a bere. – ha raccontato il cantautore in una lettera pubblicata sul magazine 7 del Corriere della Sera – E da lì non mi sono fermato più. Bevevo quasi sempre da solo, l’alcol miladi nonale alla tristezza, ma mimorire ...

