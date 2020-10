Tiziano Ferro senza filtri | “Ero un alcolista | avevo sempre più spesso voglia di morire”

(Di giovedì 15 ottobre 2020)si racconta e questa volta lo fain vista dell’uscita del suo documentario. Il cantante ha parlato del suo passato: “Ero un” Il 6 novembre uscirà in esclusiva su Amazon Prime Video ““, il documentario sulla vita e carriera di. Il cantante ha già avuto modo di anticipare … L'articolo: “Ero unpiùdi morire” proviene da YesLife.it.

Grande sorpresa per le parole rilasciate da Tiziano Ferro. Il cantante, dopo la recente batosta ricevuta dalla Corte di Cassazione, in una lettera a cuore aperto ha confessato i suoi problemi di alcol ...[CS] Tiziano Ferro parla pubblicamente per la prima volta della difficoltà più grande affrontata – e superata - nella sua vita: l’alcolismo. E affida il ...