Tiziano Ferro racconta il suo momento buio: "sono stato un alcolista"

Manca poco all'uscita del docu-film "Ferro", su Amazon Prime, che ripercorrerà la vita e la carriera del cantante Tiziano Ferro. Il docu-film, infatti, sarà disponibile sulla piattaforma a partire dal prossimo 6 novembre, ma abbiamo già qualche anticipazione. Secondo quanto riportato da FQ Magazine, infatti, nel docu-film si parlerà di un momento buio della vita di Tiziano Ferro. L'abuso di alcol. Il cantante ne ha parlato apertamente al Magazine 7 del Corriere della Sera e avrebbe dichiarato: Una sera la band mi convinse a bere. E da lì non mi sono fermato più. Bevevo quasi sempre da solo, l'alcol mi dava la forza di non pensare al dolore e alla tristezza, ma mi portava a voler morire sempre ...

