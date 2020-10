Tiziano Ferro periodo nero della sua vita: “Ero un’alcolista, volevo morire” (Di giovedì 15 ottobre 2020) Tiziano Ferro racconta il periodo più nero della sua vita lasciandosi andare a delle confessioni importanti ma soprattutto profonde. Il cantante che da sempre ha cercato di tenere la sua vita privata lontano dai riflettori, decide di mettersi a nudo raccontando realmente quella che è stata la parte più spaventosa e difficile della sua vita. Una lettera scritta da Tiziano Ferro sarà disponibile sul magazine 7 del Corriere della Sera ma anche nel suo film-documentario che potremo vedere dal 6 Novembre su Prime Video. La sua esperienza così forte ha lasciato infatti molto stupiti i tantissimi fan del cantante ma anche i lettori che, non si aspettavano una ... Leggi su giornal (Di giovedì 15 ottobre 2020)racconta ilpiùsualasciandosi andare a delle confessioni importanti ma soprattutto profonde. Il cantante che da sempre ha cercato di tenere la suaprivata lontano dai riflettori, decide di mettersi a nudo raccontando realmente quella che è stata la parte più spaventosa e difficilesua. Una lettera scritta dasarà disponibile sul magazine 7 del CorriereSera ma anche nel suo film-documentario che potremo vedere dal 6 Novembre su Prime Video. La sua esperienza così forte ha lasciato infatti molto stupiti i tantissimi fan del cantante ma anche i lettori che, non si aspettavano una ...

