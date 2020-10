Tiziano Ferro, l’annuncio preoccupa i fan: “volevo morire” (Di giovedì 15 ottobre 2020) Tiziano Ferro si racconta nel film-documentario in arrivo su Amazon. Le rivelazioni choc del cantante, dalla difficile vita privata ai periodi più bui: “Volevo morire” Un Tiziano Ferro come non… Questo articolo Tiziano Ferro, l’annuncio preoccupa i fan: “volevo morire” è stato pubblicato per la prima volta da Antonio Meli su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di giovedì 15 ottobre 2020)si racconta nel film-documentario in arrivo su Amazon. Le rivelazioni choc del cantante, dalla difficile vita privata ai periodi più bui: “Volevo morire” Uncome non… Questo articolo, l’annuncioi fan: “volevo morire” è stato pubblicato per la prima volta da Antonio Meli su BlogLive.it.

chetempochefa : Vivevo perennemente frustrato, incazzato e anche umiliato. Poi ho cantato per la prima volta e il mondo è cambiato… - lucfontana : La confessione di Tiziano Ferro su 7: «Ero un alcolista e volevo morire» - Corriere : «Una sera la band mi convinse a bere. E da lì non mi sono fermato più. Bevevo quasi sempre da solo, l’alcol mi dava… - simonaohsi : Ennesimo outing, è la volta di Tiziano Ferro. Ma questa gente famosa non potrebbe semplicemente andare in terapia come fanno in tanti? - AlejandroGO_95 : RT @Corriere: «Ero un alcolista e volevo morire»: la confessione di Tiziano Ferro su «7» domani in e... -