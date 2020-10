Tiziano Ferro: "Ero un alcolista, volevo morire. Bevevo da solo per non pensare al dolore, alla tristezza" (Di giovedì 15 ottobre 2020) “Bevevo quasi sempre da solo, l’alcol mi dava la forza di non pensare al dolore e alla tristezza, ma mi portava a voler morire sempre più spesso”. È la confessione che Tiziano Ferro fa sulle pagine di 7 - Corriere della Sera, nel numero in uscita venerdì 16 ottobre.“Una sera la band mi convinse a bere. E da lì non mi sono fermato più ... L’alcolismo ti guarda appassire in solitudine, mentre sorridi di fronte a tutti”.La testimonianza del cantautore vuole essere un messaggio di speranza per chi vive il dramma della dipendenza. Si tratta di un’esperienza che Ferro ha voluto raccontare anche nel film-documentario Ferro, una ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 15 ottobre 2020) “quasi sempre da, l’alcol mi dava la forza di nonal, ma mi portava a volersempre più spesso”. È la confessione chefa sulle pagine di 7 - Corriere della Sera, nel numero in uscita venerdì 16 ottobre.“Una sera la band mi convinse a bere. E da lì non mi sono fermato più ... L’alcolismo ti guarda appassire in solitudine, mentre sorridi di fronte a tutti”.La testimonianza del cantautore vuole essere un messaggio di speranza per chi vive il dramma della dipendenza. Si tratta di un’esperienza cheha voluto raccontare anche nel film-documentario, una ...

Corriere : «Ero un alcolista e volevo morire»: la confessione di Tiziano Ferro su «7» domani in e... - lucfontana : La confessione di Tiziano Ferro su 7: «Ero un alcolista e volevo morire» - Corriere : «Una sera la band mi convinse a bere. E da lì non mi sono fermato più. Bevevo quasi sempre da solo, l’alcol mi dava… - itsmemelania : RT @IlContiAndrea: #TizianoFerro: “Sono stato alcolista. L’alcol mi dava la forza di non pensare al dolore ma mi portava a voler morire” @F… - Italia_Notizie : Tiziano Ferro: “Sono stato alcolista. L’alcol mi dava la forza di non pensare al dolore ma mi portava a voler morir… -